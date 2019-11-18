В Чалтыре Ростовской области на ремонт дороги потратят 4,7 млн рублей



В Мясниковском районе Ростовской области в 2020 году будут проводить ремонт дорог. Работы запланированы, в том числе, и на улице 4-я Линия в селе Чалтырь. На них выделяют 4 704 056 рублей. Деньги берут из местного, областного и федерального бюджетов. Заказчиком является администрация Чалтырьского сельского поселения.



На сайте госзакупок сказано, что ремонт будут проводить с 15 мая по 15 июля 2020 года, возможно досрочное выполнение работ.



За три месяца исполнитель обязан убрать старое дорожное покрытие, положить новый асфальт, убрать все неровности на проезжей части, обновить разметку и навести порядок на обочинах. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 ноября. Электронный аукцион пройдёт 3 декабря.