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На ремонт двух участков дороги в Ростовской области потратят более 300 млн рублей

На ремонт двух участков дороги в Ростовской области потратят более 300 млн рублей
Ремонт двух участков дороги в донском регионе обойдется более чем 300 миллионов рублей. О предстоящих работах стало известно после опубликованного на сайте госзакупок тендера.

Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград федерального дорожного агентства заказывает ремонт автодороги А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной на участках 303+000 – км 309+000 и 222+000 – км 227+000. Цена двух контрактов составляет 321 миллион рублей.

Ремонт отрезка с 222+000 – 227+000 километр обойдется в 135 миллионов и 917 тысяч рублей, а на участок трассы от 303+000 – км 309+000 – чуть больше 186 миллионов рублей.

За выделенные деньги подрядчики должны будут сделать все в лучшем виде, а именно: срезать старое дорожное покрытие, положить новое, вывезти весь мусор, обустроить бордюры и прочее.

Насколько качественное будет покрытие – не известно. Ремонт дорог в Ростовской области оставляет желать лучше. Зачастую асфальт сходит вместе со снегом и дождем.

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