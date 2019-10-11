На ремонт двух участков дороги в Ростовской области потратят более 300 млн рублей



Ремонт двух участков дороги в донском регионе обойдется более чем 300 миллионов рублей. О предстоящих работах стало известно после опубликованного на сайте госзакупок тендера.



Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград федерального дорожного агентства заказывает ремонт автодороги А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной на участках 303+000 – км 309+000 и 222+000 – км 227+000. Цена двух контрактов составляет 321 миллион рублей.



Ремонт отрезка с 222+000 – 227+000 километр обойдется в 135 миллионов и 917 тысяч рублей, а на участок трассы от 303+000 – км 309+000 – чуть больше 186 миллионов рублей.



За выделенные деньги подрядчики должны будут сделать все в лучшем виде, а именно: срезать старое дорожное покрытие, положить новое, вывезти весь мусор, обустроить бордюры и прочее.



Насколько качественное будет покрытие – не известно. Ремонт дорог в Ростовской области оставляет желать лучше. Зачастую асфальт сходит вместе со снегом и дождем.