Ремонт дороги в станице в Ростовской области обойдется в 10 млн рублей



На ремонт дороги в станице Хомутовской Ростовской области направят более 10 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района ищет исполнителя, который выполнит все работы.



В документации указано, что подрядчику нужно срезать верхний слой асфальта, приготовить асфальтобетонную смесь, выровнять слой и постелить новое покрытие. После выполнения работ необходимо вывезти весь строительный мусор.