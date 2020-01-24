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Ремонт дороги в станице в Ростовской области обойдется в 10 млн рублей

Ремонт дороги в станице в Ростовской области обойдется в 10 млн рублей
На ремонт дороги в станице Хомутовской Ростовской области направят более 10 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района ищет исполнителя, который выполнит все работы.

В документации указано, что подрядчику нужно срезать верхний слой асфальта, приготовить асфальтобетонную смесь, выровнять слой и постелить новое покрытие. После выполнения работ необходимо вывезти весь строительный мусор.

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