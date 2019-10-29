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На ремонт дороги Ростов - Таганрог - граница Украины потратят 1,2 млрд рублей

На ремонт дороги Ростов - Таганрог - граница Украины потратят 1,2 млрд рублей
В Ростовской области собираются провести капитальный ремонт дороги между донской столицей и украинской границей. Заказчиком является Управление автомагистрали Москва - Волгоград федерального дорожного агентства. Заявку учреждение разместило на сайте госзакупок 31 октября.

На ремонт из бюджета страны выделяют 1 230 883 469 рублей. Работы будут проводиться на трассе Ростов-на-Дону - Таганрог - граница Украины. Срок выполнения заказа - с момента подписания контракта по 15 октября 2021 год.

Заявки на участие в конкурсе можно отправлять до 8 ноября.

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