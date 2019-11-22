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В Ростовской области на ремонт участка дороги выделят 237,4 миллиона

В Ростовской области на ремонт участка дороги выделят 237,4 миллиона
В Ростовской области на ремонт дороги выделят 237,4 миллиона рублей. В качестве заказчика работ выступает министерство транспорта области.

Капремонту подлежит участок трассы г. Ростов-на-Дону – г. Семикаракорск – г. Волгодонск (км 196+500 - км 203+000). На данной территории компания должна будет выполнить земляные работы, положить новое покрытие и обустроить дорогу.

Работы должны начаться 27 апреля 2019 года и завершиться 30 октября 2020-го. Ремонт сделают за счет бюджета Ростовской области.

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