В Ростовской области на ремонт участка дороги выделят 237,4 миллиона
В Ростовской области на ремонт дороги выделят 237,4 миллиона рублей. В качестве заказчика работ выступает министерство транспорта области.
Капремонту подлежит участок трассы г. Ростов-на-Дону – г. Семикаракорск – г. Волгодонск (км 196+500 - км 203+000). На данной территории компания должна будет выполнить земляные работы, положить новое покрытие и обустроить дорогу.
Работы должны начаться 27 апреля 2019 года и завершиться 30 октября 2020-го. Ремонт сделают за счет бюджета Ростовской области.