В Ростове-на-Дону на ремонт участка улицы Текучёва выделят 150 миллионов рублей. Информация о тендере размещена 27 марта на сайте госзакупок.Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону является заказчиком работ. Стоимость контракта составляет чуть больше 153 миллионов рублей, финансирование будет осуществляться за счёт городского бюджета.Ремонт планируется на участке улицы Текучёва от площади Гагарина до улицы 1-й Конной Армии. Длина этого участка составляет чуть больше трёх километров.В рамках работ подрядчик должен будет выполнить следующие задачи: срезать поверхностный слой асфальтобетонного покрытия на щебне; разобрать асфальтобетонные и щебёночные покрытия, а также тротуары; заменить люки и кирпичные горловины колодцев и камер; установить магистральный дождеприёмник.Определение подрядчика запланировано на 16 апреля. Завершить работы необходимо до 13 октября.Стоит отметить, что улица Текучёва не является наиболее проблемной в городе. В Ростове есть немало других участков дорог, которые требуют ремонта. Ранее Donday писал об удручающем состоянии улицы Станиславского. На восстановление улицы в 2018 году потратили 1,5 миллиарда рублей. Однако спустя восемь лет дорожное покрытие стало разрушаться.Наиболее плохое состояние дороги видно на Центральном рынке, в районе Семашко, 21/60. На этом участке потрескалось дорожное покрытие вдоль всех четырех путей. Теперь отвалившиеся от него части лежат в непосредственной близости от трамвайных рельсов.