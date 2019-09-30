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На ремонт автодороги в Милютинском районе Ростовской области выделили больше 20 млн рублей

На ремонт автодороги в Милютинском районе Ростовской области выделили больше 20 млн рублей
В Ростовской области дорогу, связывающую поселок Тацинский и станицу Милютинскую, отремонтируют за 20,4 миллиона рублей. Средства для проведения работ выделили из областного бюджета. Министерство транспорта 26 сентября определило подрядчиком ООО «Тацинское ДСУ».

В документах на сайте госзакупок сказано, что в порядок приведут автодорогу общего пользования регионального значения от поселка Тацинского до станицы Милютинской на участке км 38+473 – км 41+100.


Ремонт закончится 31 октября текущего года. Новая автодорога прослужит как минимум четыре года.

На время проведения работ исполнитель установит на ремонтируемом участке информационный щит и паспорт объекта. На них подрядчик укажет название объекта, застройщика, его контактные данные и срок завершения работ.

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