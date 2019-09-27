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На ремонт восточного фасада здания Ростовского областного суда выделили 15 млн рублей

На ремонт восточного фасада здания Ростовского областного суда выделили 15 млн рублей
В Донской столице возьмутся за капитальный ремонт здания окружного суда на улице Социалистической. Восточный фасад 80-летней постройки приведут в порядок за 15 миллионов рублей из федерального бюджета. Исполнителя работ на сайте госзакупок ищет Ростовский областной суд.

В документации сказано, что за 15 млн в объекте культурного наследия проведут работы по сохранению и воссозданию. Восточный фасад суда покрасят и устранят на нем все дефекты.

Подрядчика определят 22 октября. Привести здание в порядок исполнитель должен буде в течение 45 дней с момента заключения контракта. Работы завершатся примерно в декабре текущего года.

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