На ремонт восточного фасада здания Ростовского областного суда выделили 15 млн рублей



В Донской столице возьмутся за капитальный ремонт здания окружного суда на улице Социалистической. Восточный фасад 80-летней постройки приведут в порядок за 15 миллионов рублей из федерального бюджета. Исполнителя работ на сайте госзакупок ищет Ростовский областной суд.



В документации сказано, что за 15 млн в объекте культурного наследия проведут работы по сохранению и воссозданию. Восточный фасад суда покрасят и устранят на нем все дефекты.



Подрядчика определят 22 октября. Привести здание в порядок исполнитель должен буде в течение 45 дней с момента заключения контракта. Работы завершатся примерно в декабре текущего года.

