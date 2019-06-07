На реконструкцию моста на Малиновского в Ростове уйдёт более двух лет



Реконструкция моста на улице Малиновского в Ростове займёт более двух лет. Такую информацию сообщил министр транспорта донского региона Андрей Иванов.



По его словам, мост — очень сложный объект. Дело в том, что он идёт через железную дорогу, и ремонт будет осуществляться в промежутках между движением поездов. В связи с этим на реализацию проекта уйдет более двух лет.



Реконструкция начнётся уже в этом году, однако подрядчик ещё не определён. На ремонт выделено порядка 2,6 миллиарда рублей.