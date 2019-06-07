Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На реконструкцию моста на Малиновского в Ростове уйдёт более двух лет

На реконструкцию моста на Малиновского в Ростове уйдёт более двух лет
Реконструкция моста на улице Малиновского в Ростове займёт более двух лет. Такую информацию сообщил министр транспорта донского региона Андрей Иванов.

По его словам, мост — очень сложный объект. Дело в том, что он идёт через железную дорогу, и ремонт будет осуществляться в промежутках между движением поездов. В связи с этим на реализацию проекта уйдет более двух лет.

Реконструкция начнётся уже в этом году, однако подрядчик ещё не определён. На ремонт выделено порядка 2,6 миллиарда рублей.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.