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На раскопках в Азове обнаружили осколки чугунных бомб

На раскопках в Азове обнаружили осколки чугунных бомб
В Азове археологи продолжают исследование раскопа на улице Энгельса. Специалисты расчистили древнюю постройку и теперь стоят на том месте, по которому ходили люди в 18-м веке.

Пока учёным не удалось определить, для чего служила найденная конструкция. Дело в том, что она построена из смешанного материала: сырцового кирпича и дикого камня. Причем в некоторых местах кирпич стоит на торце, чего ранее не встречалось.

Интересными находками стали турецкая черепица и осколки чугунных бомб. Строение относится к периоду русско-турецких войн.
На раскопках в Азове обнаружили осколки чугунных бомб

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