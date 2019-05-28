На раскопках в Азове обнаружили осколки чугунных бомб



В Азове археологи продолжают исследование раскопа на улице Энгельса. Специалисты расчистили древнюю постройку и теперь стоят на том месте, по которому ходили люди в 18-м веке.



Пока учёным не удалось определить, для чего служила найденная конструкция. Дело в том, что она построена из смешанного материала: сырцового кирпича и дикого камня. Причем в некоторых местах кирпич стоит на торце, чего ранее не встречалось.



Интересными находками стали турецкая черепица и осколки чугунных бомб. Строение относится к периоду русско-турецких войн.

