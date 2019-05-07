На раскопках в Азове нашли скелеты кошки и пеликана



В Азове во время раскопок археологи обнаружили фрагменты керамики, а также скелеты рыб, кошки и пеликана. Об интересных находках 13 мая рассказали в местном музее-заповеднике. Новые экспонаты лежали в земле на улице Энгельса.



Во время разведочных работ специалисты нашли развал большого кирпичного здания турецкого периода. Среди стройматериалов были камни клиновидной формы — это указывает на то, что в постройке был дверной или оконный проём в виде арки.



На другом изучаемом участке археологам попалось глинобитное жилище с двумя печами из сырцового кирпича. Там лежало большое количество осколков турецкой керамики 17 века. Также в земле оказалось много скелетов рыб.



- Рыбный промысел в Азове — это то, с чего султан имел свой доход, - рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Когда вы будете в Стамбуле смотреть на дворцы и мечети, имейте в виду, что часть из них построена на деньги, вырученные от продажи хорошей рыбки из Азова.



Помимо этого, учёные обнаружили скелеты кота и пеликана. Если останки четвероногих попадались и ранее, то вот кости крупного пернатого встречаются впервые.

