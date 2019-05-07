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На раскопках в Азове нашли скелеты кошки и пеликана

На раскопках в Азове нашли скелеты кошки и пеликана
В Азове во время раскопок археологи обнаружили фрагменты керамики, а также скелеты рыб, кошки и пеликана. Об интересных находках 13 мая рассказали в местном музее-заповеднике. Новые экспонаты лежали в земле на улице Энгельса.

Во время разведочных работ специалисты нашли развал большого кирпичного здания турецкого периода. Среди стройматериалов были камни клиновидной формы — это указывает на то, что в постройке был дверной или оконный проём в виде арки.

На другом изучаемом участке археологам попалось глинобитное жилище с двумя печами из сырцового кирпича. Там лежало большое количество осколков турецкой керамики 17 века. Также в земле оказалось много скелетов рыб.

- Рыбный промысел в Азове — это то, с чего султан имел свой доход, - рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Когда вы будете в Стамбуле смотреть на дворцы и мечети, имейте в виду, что часть из них построена на деньги, вырученные от продажи хорошей рыбки из Азова.

Помимо этого, учёные обнаружили скелеты кота и пеликана. Если останки четвероногих попадались и ранее, то вот кости крупного пернатого встречаются впервые.
На раскопках в Азове нашли скелеты кошки и пеликана

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