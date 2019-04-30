Археологи нашли в Азове 300-летнюю кровать с подогревом



Древнюю отапливаемую кровать нашли азовские археологи. Учёные из музея-заповедника рассказали, что её обнаружили в черте города во время разведочных работ. В 14-15-х веках в этом месте располагался генуэзский город. Однако через четыреста лет, в турецкий период, здесь появилось новое поселение. Застройка была настолько плотной, что докопаться до слоёв золотоордынского времени практически невозможно.



Пока археологи «довольствуются» разведочными шурфами – небольшими вертикальными скважинами. Но даже такие неглубокие исследования преподносят удивительные находки. Так, на днях учёные нашли отапливаемую лежанку, сложенную из сырцового кирпича.



- Такие кровати были распространены в средневековом Азове уже в 14-м веке, - рассказал научный сотрудник Азовского музея-заповедника Александр Минаев. - Однако эта лежанка относится к турецкому периоду.



Судя по всему, ложе было устроено так, что кирпич нагревался от огня и позволял человеку не мёрзнуть даже в зимние дни. Помимо кровати, в шурфе были обнаружены металлические гвозди, осколки бронзовых ядер и фрагменты керамики.