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Археологи нашли в Азове 300-летнюю кровать с подогревом

Археологи нашли в Азове 300-летнюю кровать с подогревом
Древнюю отапливаемую кровать нашли азовские археологи. Учёные из музея-заповедника рассказали, что её обнаружили в черте города во время разведочных работ. В 14-15-х веках в этом месте располагался генуэзский город. Однако через четыреста лет, в турецкий период, здесь появилось новое поселение. Застройка была настолько плотной, что докопаться до слоёв золотоордынского времени практически невозможно.

Пока археологи «довольствуются» разведочными шурфами – небольшими вертикальными скважинами. Но даже такие неглубокие исследования преподносят удивительные находки. Так, на днях учёные нашли отапливаемую лежанку, сложенную из сырцового кирпича.

- Такие кровати были распространены в средневековом Азове уже в 14-м веке, - рассказал научный сотрудник Азовского музея-заповедника Александр Минаев. - Однако эта лежанка относится к турецкому периоду.

Судя по всему, ложе было устроено так, что кирпич нагревался от огня и позволял человеку не мёрзнуть даже в зимние дни. Помимо кровати, в шурфе были обнаружены металлические гвозди, осколки бронзовых ядер и фрагменты керамики.

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