В Азове при раскопках нашли лежанку с обогревом



Азовские археологи при раскопках средневекового Азака нашли еще одну лежанку с подогревом. На этот раз ее обнаружили на улице Привокзальной в Азове.



Средневековое жилище полностью попало в пределы раскопа. Это дало возможность хорошо изучить уникальную находку. Примечательно, что вход в землянку был на восток, а это значит, что восточные ветра выдували тепло из жилища. Для этого, видимо, и была сооружена печь, которая отапливала лежанку.



Это не первая отапливаемая лежанка, найденная при раскопе Азова. В районе дома № 38 по улице Дзержинского археологи также нашли лежанку с тандыром. Примечательно, что эта лежанка отапливалась горячим воздухом.



По горизонтальным трубам теплый воздух шел от тандыра к дымоходу, после чего выходил на улицу. Вся конструкция имела в длину порядка четырех метров.