На проспекте Ворошиловском в Ростове ограничат движение транспорта



В Ростове в феврале ограничат движение транспорта на проспекте Ворошиловском. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.



Ограничение вводится по правой полосе проспекта Ворошиловского, в районе дома № 53. Здесь запланированы строительные работы. Изменения будут действовать с 13 февраля по 30 июня в период въезда-выезда и погрузки-разгрузки строительной техники.



Напомним, что с 5 февраля ограничат движение по правой полосе в южном направлении по Богатяновскому спуску. В районе дома № 31 будут проводиться строительно-монтажные работы. Ограничение вводятся до 30 июня. В это же время будет ограничена остановка транспорта в переулке Учительском, 17.