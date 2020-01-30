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На проспекте Ворошиловском в Ростове ограничат движение транспорта

На проспекте Ворошиловском в Ростове ограничат движение транспорта
В Ростове в феврале ограничат движение транспорта на проспекте Ворошиловском. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Ограничение вводится по правой полосе проспекта Ворошиловского, в районе дома № 53. Здесь запланированы строительные работы. Изменения будут действовать с 13 февраля по 30 июня в период въезда-выезда и погрузки-разгрузки строительной техники.

Напомним, что с 5 февраля ограничат движение по правой полосе в южном направлении по Богатяновскому спуску. В районе дома № 31 будут проводиться строительно-монтажные работы. Ограничение вводятся до 30 июня. В это же время будет ограничена остановка транспорта в переулке Учительском, 17.

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