На проектирование левобережной тренировочной базы ФК «Ростов» потратят почти 100 млн рублей

ФК «Ростов» ищет подрядчика для проектирования тренировочной базы на левом берегу Дона, возле гребного канала. Соответствующий документ появился на сайте государственных закупок 2 марта.Согласно контракту площадь базы, расположенной по адресу: улица Пойменная, 2А, составит порядка 21 гектара. На ее территории будут расположены главный корпус с раздевалками для тренеров и футболистов, общежитие, блок прачечной, конференц-зал, рассчитанный на 40 человек. Кроме того, там предусмотрены массажный и физиотерапевтический кабинеты, пищеблок и обеденный зал, а также кабинет президента клуба.На этой же площади ФК намерен построить административно-бытовой корпус с гаражом и две трибуны на 500 и 1 500 мест, восемь футбольных полей и тренировочное поле для вратарей; четыре парковки, из которых одна (200-местная) рассчитана на зрителей; три утепленных поста охраны. Здесь же в дальнейшем планируют разместить детскую футбольную академию.На одно только проектирование ФК потратит 98 миллионов рублей. Всего на создание крупного футбольного комплекса направят 473,7 миллиона из собственных средств клуба. Подрядчику необходимо будет завершить проектирование в течение года после заключения контракта.Победитель аукциона станет известен в конце марта.