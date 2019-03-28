В Ростове на Левом берегу Дона построят велокомплекс



На Левом берегу Дона в Ростове появится велокомплекс. Площадку с велотреками построят на улице Пойменной. На работы планируется потратить более 175 млн рублей.



Управление капитального строительства города объявило конкурс на поиск подрядчика, который выполнит работы. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.



На территории велокомплекса построят трассы для занятий на БМХ и горных велосипедах, специализированные велотреки, а также здания с раздевалками и душевыми кабинами.



Для зрителей на площадке установят раскладные трибуны на 300 мест. Перед велокомплексом обустроят парковку для транспорта.



Работы планируется закончить до 31 декабря 2020 года.