Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове на Левом берегу Дона построят велокомплекс

В Ростове на Левом берегу Дона построят велокомплекс
На Левом берегу Дона в Ростове появится велокомплекс. Площадку с велотреками построят на улице Пойменной. На работы планируется потратить более 175 млн рублей.

Управление капитального строительства города объявило конкурс на поиск подрядчика, который выполнит работы. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.

На территории велокомплекса построят трассы для занятий на БМХ и горных велосипедах, специализированные велотреки, а также здания с раздевалками и душевыми кабинами.

Для зрителей на площадке установят раскладные трибуны на 300 мест. Перед велокомплексом обустроят парковку для транспорта.

Работы планируется закончить до 31 декабря 2020 года.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.