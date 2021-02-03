Более 200 миллионов рублей потратят на строительство дорог в Левенцовке

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова ищет подрядчика, который построит дороги в микрорайонах № 5 и № 8 в жилом комплексе «Левенцовский». Соответствующий документ опубликован на сайте государственных закупок.Согласно контракту к 1 декабря 2021 года исполнитель должен построить две основные магистрали: на улице Ткачева от улицы Жданова до проспекта Солженицина и на улице Еляна от Ткачева до проспекта Маршала Жукова.Новые дороги будут рассчитаны на четыре полосы и оснащены парковками, которых не хватает в жилом комплексе. Также там оборудуют велосипедные дорожки и тактильную плитку для пешеходов с нарушениями зрения.Строительство обойдется в 219,5 миллиона рублей. Оплату планируют произвести за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.Отметим, дороги в Левенцовке начали строить еще в мае 2020 года. В целом транспортная доступность микрорайона стоит порядка 320 миллионов рублей.