На проект восстановления дома Устинова из бюджета области потратят 4,8 млн рублей

Фото: marka-turista.ru

Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Раздорский этнографический музей-заповедник» ищет подрядчика для подготовки проекта по восстановлению «Дома торгового казака Устинова». Он находится в станице Раздорской, на улице Ленина, 42. Соответствующий документ размещен на сайте государственных закупок.Оплачивать проектно-изыскательские работы предполагается за счет бюджетных средств. Исходя из условий контракта, работы нужно закончить до 10 декабря 2022 года. За это время исполнитель должен собрать всю необходимую информацию и исследовать дом. Кроме того, ему нужно согласовать проект и получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.Согласно итоговому варианту проекта, дом не только отреставрируют но и приспособят для современности. Вполне возможно, что из него сделают музей. Это самые оптимистичные ожидания. В худшем случае на месте старинного дома появится очередной магазин или кафе.Заявки на участие принимаются до 11 марта включительно. Имя победителя станет известно в этот же день. Сразу после подписания контракта исполнитель должен приступить к работе.