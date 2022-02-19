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На проект восстановления дома Устинова из бюджета области потратят 4,8 млн рублей

На проект восстановления дома Устинова из бюджета области потратят 4,8 млн рублей

Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Раздорский этнографический музей-заповедник» ищет подрядчика для подготовки проекта по восстановлению «Дома торгового казака Устинова». Он находится в станице Раздорской, на улице Ленина, 42. Соответствующий документ размещен на сайте государственных закупок.

Оплачивать проектно-изыскательские работы предполагается за счет бюджетных средств. Исходя из условий контракта, работы нужно закончить до 10 декабря 2022 года. За это время исполнитель должен собрать всю необходимую информацию и исследовать дом. Кроме того, ему нужно согласовать проект и получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Согласно итоговому варианту проекта, дом не только отреставрируют но и приспособят для современности. Вполне возможно, что из него сделают музей. Это самые оптимистичные ожидания. В худшем случае на месте старинного дома появится очередной магазин или кафе.

Заявки на участие принимаются до 11 марта включительно. Имя победителя станет известно в этот же день. Сразу после подписания контракта исполнитель должен приступить к работе.
Фото: marka-turista.ru
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