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В Ростове на проект ремонта доходного дома Шапошникова выделят 4,7 млн

В Ростове на проект ремонта доходного дома Шапошникова выделят 4,7 млн
В Ростове проект ремонта доходного дома И. М. Шапошникова создадут за 4 781 354 рубля. Городское хозяйственное управление разместило соответствующую заявку на портале госзакупок.

Согласно документам заявки исполнитель должен подготовить проект капремонта трехэтажного здания, расположенного на улице Социалистической. В задачи входят геодезические изыскания на объекте и обследование инженерных сетей. Нужно подготовить проекты реставрации и капитального ремонта. Результаты работы должна одобрить организация «Государственная экспертиза проектов».

Проект ремонта здания выполнят за счет средств бюджета Ростова. Завершить работы нужно в течение четырех месяцев с момента заключения контракта. Исполнителя проекта выберут 17 июля.

Доходный дом И. М. Шапошникова был построен в конце 19-го века. Здание считается объектом культурного наследия. В начале апреля стало известно, что власти собираются создать в доме музей Ростова-на-Дону.

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