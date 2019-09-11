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На мониторинг транспортных потоков в Ростове выделят около 1,5 миллиона рублей

На мониторинг транспортных потоков в Ростове выделят около 1,5 миллиона рублей
Исследование транспортных потоков в Ростове-на-Дону обойдётся почти в 1,5 миллиона рублей. На сайте госзакупок такая информация появилась 12 сентября. Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города потратит на мониторинг 1 361 958 рублей.

Подрядчику предстоит измерить интенсивность движения транспорта на 312 перекрёстках донской столицы. В отчёт нужно внести виды и количество автомобилей. Документы направляются в дирекцию по строительству до 12 декабря 2019 года.

Заявки принимаются до 20 сентября.

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