На мониторинг транспортных потоков в Ростове выделят около 1,5 миллиона рублей



Исследование транспортных потоков в Ростове-на-Дону обойдётся почти в 1,5 миллиона рублей. На сайте госзакупок такая информация появилась 12 сентября. Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города потратит на мониторинг 1 361 958 рублей.



Подрядчику предстоит измерить интенсивность движения транспорта на 312 перекрёстках донской столицы. В отчёт нужно внести виды и количество автомобилей. Документы направляются в дирекцию по строительству до 12 декабря 2019 года.



Заявки принимаются до 20 сентября.