Ямочный ремонт за два миллиона рублей проведут в Ростове

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В Ростове на ямочный ремонт направят два миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.Тендер на выполнение работ был объявлен 2 апреля. Заказчик — городская «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры».Подрядчик должен будет устранить мелкие дефекты дорожного покрытия, срезав поврежденный асфальт. Затем ямы зальют горячей асфальтовой смесью. Ремонт проведут на всей территории города до 27 октября.Победитель тендера будет объявлен 11 апреля. С ним заключат контракт на сумму два миллиона рублей. Финансирование работ осуществляется из городского бюджета.Автомобилисты часто выражают недовольство состоянием дорог в Ростове. Ямы можно увидеть не только во дворах, но и на улицах с интенсивным движением. Например, на пересечении Ворошиловского проспекта и улицы Максима Горького уже несколько месяцев существует яма, через которую ежедневно проезжают тысячи машин. Из-за плохого состояния дорог ростовчане чаще обращаются в автосервисы из-за повышенного износа транспортных средств.