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В Ростове на охрану мостов выделят 31,1 миллиона рублей

В Ростове на охрану мостов выделят 31,1 миллиона рублей
В Ростове ищут подрядчика, который обеспечит безопасность на нескольких мостах. Услуга охраны обойдется бюджету донской столицы в 31,1 миллиона рублей.

По данным на сайте госзакупок, МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова» ищет подрядчика для охраны объектов на улицах Сарьяна (виадук через реку Кизитеринку), Малиновского (путепровод через ж/д пути) и на магистрали от Южного подъезда до улицы Левобережной (две пойменные эстакады). На последних двух выставят всего по одному посту. А на первых двух - по три, включая два подвижных для патруля.

Круглосуточно сотрудники охраны будут совершать обходы территории. С собой они обязаны носить радиостанцию для связи и средства для задержания (наручники, резиновые дубинки). При необходимости есть возможность вызвать сотрудников МВД, МЧС и ФСБ.

Контракт рассчитан почти на весь следующий год - с 22 января по 31 декабря 2024-го.
Фото: DonDay.ru.
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