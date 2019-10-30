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На праздничных выходных на Дону будет холодно и ветрено

На праздничных выходных на Дону будет холодно и ветрено
Фото: ptoday.ru
В Ростовской области на предстоящих длинных выходных погода не побалует теплом. Первые дни ноября будут холодными и ветреными.

Как рассказали Rostov.ru в Ростовском гидрометцентре, ночью температура опустится до -1…-6 градусов. Днём прогнозируется +3...+6 градусов. Самым тёплым днём станет воскресенье, 3 ноября. На юге региона воздух прогреется до +11 градусов.

Ветер сменит направление с северо-западного на северо-восточный и будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

До конца первой декады ноября на Дону температура зафиксируется на уровне -3…+2 градуса ночью и +4…+9 градусов днём. В отдельные дни ожидается дождь.

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