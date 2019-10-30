На праздничных выходных на Дону будет холодно и ветрено



Фото: ptoday.ru

В Ростовской области на предстоящих длинных выходных погода не побалует теплом. Первые дни ноября будут холодными и ветреными.



Как рассказали Rostov.ru в Ростовском гидрометцентре, ночью температура опустится до -1…-6 градусов. Днём прогнозируется +3...+6 градусов. Самым тёплым днём станет воскресенье, 3 ноября. На юге региона воздух прогреется до +11 градусов.



Ветер сменит направление с северо-западного на северо-восточный и будет дуть со скоростью 5-10 м/с.



До конца первой декады ноября на Дону температура зафиксируется на уровне -3…+2 градуса ночью и +4…+9 градусов днём. В отдельные дни ожидается дождь.