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Над Ростовской областью у самолета «Азимута» почти закончилось топливо. Это произошло на высоте около 8,5 километра 28 июня.Экипаж самолета Sukhoi Superjet RRJ-95 (бортовой номер RA-89080) заметил проблему около 12:00. Самолет летел из Алматы в Сочи.По данным Ростовского центра управления полетами, командир сообщил диспетчерам о минимальном запасе топлива. Это значит, что топлива хватало только для безопасного завершения рейса. На дополнительные круги или задержки его бы не хватило. Однако сигнал бедствия не подавали. Полет прошел в штатном режиме.