В балке под Ростовом встретили семейство удода
В Аксайском районе произошло необычное событие: местные жители увидели семейство редкой птицы удод. Впечатлениями горожане поделились в соцсетях.
Жительница Аксайского района Наталья приехала на прогулку. Она гуляла с друзьями по протоптанным дорожкам в небольшой балке и заметила необычных птиц. Их яркий окрас сразу привлек внимание. Оказалось, что компания увидела трех удодов.
Удоды известны своим боевым нравом. Если они чувствуют опасность, то выделяют маслянистую жидкость с резким запахом, которая отпугивает хищников. Поэтому этих птиц иногда называют летающими скунсами.