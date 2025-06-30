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В балке под Ростовом встретили семейство удода

В балке под Ростовом встретили семейство удода
В Аксайском районе произошло необычное событие: местные жители увидели семейство редкой птицы удод. Впечатлениями горожане поделились в соцсетях.

Жительница Аксайского района Наталья приехала на прогулку. Она гуляла с друзьями по протоптанным дорожкам в небольшой балке и заметила необычных птиц. Их яркий окрас сразу привлек внимание. Оказалось, что компания увидела трех удодов.

— Были вчера в этом прекрасном месте! И нам повезло встретить семью этих птиц! Они удивительной красоты, — делится Наталья.


Удоды известны своим боевым нравом. Если они чувствуют опасность, то выделяют маслянистую жидкость с резким запахом, которая отпугивает хищников. Поэтому этих птиц иногда называют летающими скунсами.
Фото: Дондей
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