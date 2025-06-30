Из-за двух аварий на трассе под Ростовом образовалась гигантская пробка

Фото: Яндекс.Карты

В окрестностях Ростова-на-Дону два ДТП стали причиной серьезных затруднений в движении транспорта. Образовалась масштабная пробка, охватившая значительную часть Западного шоссе.По данным "Яндекс.Карт", ситуация на трассе осложнена в обе стороны: как при движении в сторону Батайска, так и при следовании по направлению к Ростову.Как сообщает сервис, первое столкновение произошло на участке дороги, соединяющей Восточное шоссе с подъездом к Батайску. Вторая авария случилась на том же Западном шоссе, но уже на отрезке, ведущем из города в направлении Ростова-на-Дону.Водителям советуют заранее продумать альтернативные пути объезда и, если это возможно, избегать данного участка дороги, чтобы не тратить время в пробке.