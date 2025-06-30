Последствия атаки БПЛА в Таганроге пообещали устранить до 6 июля

Фото: Светлана Камбулова

Власти Таганрога намерены ликвидировать последствия масштабной атаки дронов до 6 июня. Об этом заявила глава городской администрации, Светлана Камбулова в своих аккаунтах в социальных сетях.Следует напомнить, что в ночь на 25 июня над Таганрогом средствами противовоздушной обороны был нейтрализован беспилотный летательный аппарат. Его обломки упали в районе Спортивной улицы, причинив ущерб. В частности, были повреждены 12 стекол и 10 стеклопакетов в жилых домах, а также 8 окон в здании лицея № 28.Как сообщила глава города, в лицее уже восстановлены восемь стеклопакетов. Ожидается, что к концу текущей недели (6 июня) будут завершены все работы по замене стекол и стеклопакетов в квартирах, расположенных по адресам: переулок Трудовых Резервов, дома №№ 2 и 2/1, а также улица Свободы, дом № 22.