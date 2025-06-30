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В Ростовской области 168 владельцев маломерных судов получили штрафы

В Ростовской области 168 владельцев маломерных судов получили штрафы
В Ростовской области за первую половину 2025 года 168 владельцев маломерных судов получили штрафы. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС.

Чаще всего судовладельцы не имели удостоверения на право управления судном и не соблюдали технику безопасности для пассажиров во время плавания.

С начала года в регионе свыше 440 человек успешно сдали экзамены на управление маломерными судами. Всего зарегистрировано 855 таких судов, из них 440 прошли проверку.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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