В Ростовской области 168 владельцев маломерных судов получили штрафы

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области за первую половину 2025 года 168 владельцев маломерных судов получили штрафы. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС.Чаще всего судовладельцы не имели удостоверения на право управления судном и не соблюдали технику безопасности для пассажиров во время плавания.С начала года в регионе свыше 440 человек успешно сдали экзамены на управление маломерными судами. Всего зарегистрировано 855 таких судов, из них 440 прошли проверку.