Семья из Батайска потеряла дом во время пожара из-за неисправной проводки

Фото: БВ

Утро 21 февраля стало трагическим для одной из семей ДНТ «Труд» города Батайска. В результате внезапного пожара, вспыхнувшего из-за неисправной проводки, дом был полностью уничтожен, оставив жильцов без крова и всего нажитого имущества.Все началось с внезапного треска, донесшегося из котельной. 58-летняя Татьяна Ляшко в тот момент готовила завтрак на кухне. Через мгновение огонь охватил помещение и начал распространяться с пугающей скоростью. Прибывшие на место спасатели столкнулись с уже масштабным возгоранием.Несмотря на все усилия пожарных, огонь успел нанести непоправимый ущерб. Полностью уничтожена крыша дома, а вся мебель и бытовая техника пришли в негодность, не подлежат восстановлению. Татьяна Александровна и ее брат оказались на пепелище, потеряв все, что имели.Потеря всего имущества в одночасье поставила их в крайне сложное положение. Сейчас они остро нуждаются в любой возможной помощи и поддержке.