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На охрану Ростовского областного суда потратят более трех миллионов рублей

На охрану Ростовского областного суда потратят более трех миллионов рублей
На охрану Ростовского областного суда потратят 3 291 602 рубля. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно документации охранники обязаны дежурить на трех стационарных постах в здании суда и на одном - в судебной коллегии по гражданским делам суда. Они должны работать на контрольно-пропускных пунктах и следить за безопасностью на территории охраняемых объектов. Требуется, чтобы у каждого сотрудника охранной организации при себе были резиновая дубинка и наручники.

Охранники должны работать с понедельника по четверг с 18.00 до 9.00, а в пятницу - с 17.00 до 9.00. В выходные дни им нужно дежурить в течение суток, с 9.00.

Заявки на участие в тендере будут принимать до 11 марта. Через четыре дня определят победителя аукциона. Контракт с исполнителем будет заключен до 31 декабря 2019 года.

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