Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На охрану зданий суда в Ростовской области выделили 4,5 млн рублей

На охрану зданий суда в Ростовской области выделили 4,5 млн рублей
Более 4,5 миллиона рублей потратят в Ростовской области на охрану зданий суда. Такая информация размещена на сайте госзакупок. Средства выделяют из федерального бюджета.

Подрядчик должен обеспечить охрану 65 объектов в разных городах региона. Следует установить охранную сигнализацию, тревожные кнопки и проследить, чтобы сотрудники оперативно реагировали на вызов. Срок выполнения работ — с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Электронный аукцион назначен на 10 декабря. Приём заявок на участие в конкурсе закончится четырьмя днями ранее.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.