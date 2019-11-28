На охрану зданий суда в Ростовской области выделили 4,5 млн рублей



Более 4,5 миллиона рублей потратят в Ростовской области на охрану зданий суда. Такая информация размещена на сайте госзакупок. Средства выделяют из федерального бюджета.



Подрядчик должен обеспечить охрану 65 объектов в разных городах региона. Следует установить охранную сигнализацию, тревожные кнопки и проследить, чтобы сотрудники оперативно реагировали на вызов. Срок выполнения работ — с 1 января по 31 декабря 2020 года.



Электронный аукцион назначен на 10 декабря. Приём заявок на участие в конкурсе закончится четырьмя днями ранее.