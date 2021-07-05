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На оборудование Фоминского сельского ДК Заветинского района выделили 4,2 миллиона рублей

На оборудование Фоминского сельского ДК Заветинского района выделили 4,2 миллиона рублей
На укрепление материально-технической базы Фоминского сельского дома культуры Заветинского района выделили субсидию в размере 4,2 миллиона рублей. Из них 3,7 миллиона - из федерального бюджета, 500 тысяч рублей - из областного.

- Деньги на оборудование зрительного зала на 300 посадочных мест, монтаж светового и звукового оборудования, удобных кресел, одежды и механики сцены получены в рамках федерального проекта «Культура малой Родины», - рассказал первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Летом 2019 года после рабочей поездки в Заветинский район глава донского региона Василий Голубев поручил отремонтировать ДК в хуторе Фомин в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма». На капремонт выделили 23 миллиона рублей из средств областного бюджета. В феврале 2021 года ДК открыли.

Следующим этапом его обновления стало приобретение оборудования для зрительского зала. Сейчас все уже смонтировано, установлены кресла. В доме культуры работают 16 культурно-досуговых формирований. Их посещают местные жители различных возрастов.

По словам Игоря Гуськова, в 2021 году субсидию выделили 32 культурно-досуговым учреждениям из 21 муниципалитета. Общая сумма составила 57,3 миллиона рублей, из которых 49,5 - из федерального бюджета, 7,8 - из регионального. Эти деньги потратят на укрепление и развитие материально-технической базы ДК в населенных пунктах, в которых проживают менее 50 тысяч человек.

- Основным организатором досуговой деятельности населения, особенно в сельской местности, выступают культурно-досуговые учреждения. Именно поэтому особое внимание уделяется укреплению их материально-технической базы, - добавил первый замгубернатора Ростовской области. - Это позволяет решать задачу по обеспечению доступа всех граждан к культурной жизни Донского края даже малонаселенных пунктов.

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