В начале октября в Ростове ожидаются массовые отключения света

Фото: Дондей

В Ростове предупредили о плановых отключениях электроэнергии с 1 по 3 октября. Где и во сколько не будет необходимого ресурса, проинформировали на сайте «Донэнерго».Так, в среду, 1 октября, с 9:00 до 17:00 света не будет в поселке Автосборочном; на проспекте Нагибина, 34, 36, 38; на улице Пришкольной, 1-33; улице 2-й Краснодонской, 2-42; в переулке Дунайском, 1-17, 2-26; переулке Аральском, 1-21, 2-26; переулке Чингарском, 1-21, 2-24; переулке Кленовом, 1-21, 2-28; на улице Омской, 1-31; улице Инициативной, 2-14, 1-79; улице Думенко, 13, 13/1, 13Б, 13В, 13Г, 13Д, 15, 15Б и улице Лелюшенко, 19Ж, 19К, 19Е.На следующий день с 9:00 до 16:00 лампочки погаснут у жителей улицы Киргизской, 6, 10, 12А, 12Б, 12Д, 14, 14А, 14В, 16, 18/92; улицы Белорусской, 11, 11/1, 15, 15/1, 15/2, 17, 19/96; переулка Беломорского, 14А, 15/1, 16Б, 92/1, 92/2, 94; улицы Города Волос, 119 и проспекта Кировского, 100.В этот день электроэнергию отключат на улице Тибетской, 2-32; улице 1-й Краснодонской; в переулке Дунайском, 19-33, 26-46; переулке Аральском, 21-41, 26-46; переулке Чингарском, 23-41, 26-44; переулке Кленовом, 23-41, 30-48; переулке 1-м Кольском, 29-47, 20-34; переулке 2-м Кольском, 2-22. Жители останутся без света с 9:00 до 17:00.Помимо этого, с 9:00 до 18:00 свет отключат на улице 19-я Линия, 21-39; улице 21-я Линия, 32-42, 33-49; улице 23-я Линия, 34-50, 43-71; улице 25-я Линия, 30-68, 37-69; улице 27-я Линия, 22-72, 25-89; улице 1-й Пролетарской, 4-22, 1-25; улице 2-й Пролетарской, 2-16, 1-19; улице Богданова, 2-24, 1-23; улице Подвойского, 2-10 и улице Листопадова, 8-12, 1-31.В пятницу, 3 сентября, с 9:00 до 16:00 электроэнергию отключат на улице Города Волос, 119 и улице Красноармейской, 133/117.В этот день с 9:00 до 17:00 без электроэнергии останутся следующие адреса: улица Черевичкина, 17-81; улица Ереванская, 28-44, 47; улица 34-я Линия, 1-15, 2-24; улица 36-я Линия, 1-23, 2-30; улица 38-я Линия, 1-29, 2-20, а также улица 40-я Линия, 2-28, 3-5.Причиной таких неудобств будет техническое обслуживание оборудования.