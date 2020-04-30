На нескольких въездах в Ростов образовались пробки из-за проверки документов

На трассах в Ростовской области образовались пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты» движение затруднено на въездах в донскую столицу.Один из транспортных заторов зафиксирован на въезде из Батайска в Ростов-на-Дону. Пробка растянулась на Восточном шоссе.Движение также затруднено на въезде в город из Мясниковского района. Водители простаивают в пробке возле кольца на пересечении улиц Таганрогской и Малиновского.Еще одна пробка образовалась на въезде из Аксайского района. Автомобилисты вынуждены останавливаться возле пропускного пункта, недалеко от гипермаркета «Лента».По словам очевидцев, у водителей продолжают проверять наличие специальных пропусков. Напомним, в период майских праздников действие пропусков приостановили, однако есть ряд исключений. Свободно передвигаться могут сотрудники непрерывно действующих организаций, продуктовых и магазинов первой необходимости, организаций неотложных работ, СМИ, а также волонтеры. Напомним, что дончанам можно навещать родственников старше 65 лет или с хроническими заболеваниями. Для этого также нужно иметь необходимые подтверждающие документы.