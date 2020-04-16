На въездах в Ростов образовались транспортные заторы из-за проверки документов

На въездах в ростов-на-Дону образовались транспортные заторы из-за проверки документов. Данные о дорожной ситуации передает сервис Яндекс.Карты.Так, пробка зафиксирована на трассе А-280 на въезде в донскую столицу из Мясниковского района. Кроме того, движение затруднено также на Восточном шоссе возле Батайска.Водители неоднократно жаловались, что транспортные заторы образуются из-за проверок на въездах в Ростов. Правоохранители просят всех автомобилистов показать паспорт и спецпропуск. Тех, у кого нет разрешения на свободное передвижение, разворачивают обратно.Проверки на въездах в город – одна из мер, действующих в период действия самоизоляции. Данный режим в области установили, чтобы не допустить распространение коронавируса.