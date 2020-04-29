На въездах в Ростов образовались пробки из-за проверки пропусков
В Ростове на въездах в город утром 1 мая образовались огромные пробки. Причиной заторов стала массовая проверка документов.
Пробки образовались на въездах в донскую столицу со стороны Таганрога, Аксая и Батайска. Патрули ДПС останавливают каждый автомобиль и проверяют у водителя наличие разрешающих перемещение документов.
Самый большой затор образовался по направлению из Батайска в Ростов. Машины стоят в обе стороны, а скорость движения не превышает 3-5 километров в час.
На подъезде к региональной столице со стороны Аксая пробка начинается от ТЦ «Мега».
Несколько десятков автомобилей ждут очереди въехать в Ростов на Таганрогском кольце.
Стоит отметить, что карты «Яндекса» помечают наличие пропускных постов с указанием времени ограничения – с 4 апреля 10:43 по 30 июня 23:59.
Напомним, с 4 апреля из-за контрольных постов проезжую часть на подъездах к Ростову сузили до одной полосы. В праздничные дни проверочные мероприятия усилены. Позже изменилась схема движения на всех подъездах к Ростову.
С введением в Ростове новых пропусков для перемещения по городу автовладельцам из области разрешили пользоваться справками, выданными ранее работодателями. Однако 30 апреля губернатор Ростовской области отменил действие выданных ростовчанам пропусков в связи с продлением нерабочих дней до 11 мая.