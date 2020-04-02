На въездах в Ростов-на-Дону из-за проверок образовались пробки

На подъездах к Ростову-на-Дону образовались пробки из введённых 4 апреля проверочных мероприятий.Как сообщалось ранее, на въезде в донскую столицу с трасс сократили количество полос для движения до одной. Сотрудники ГИБДД проверяют весь транспорт, въезжающий в город.Уже утром из-за введённых ограничений на въездах в Ростов образовались пробки. Так, движение затруднено на въезде в город со стороны Аксая. Десятки машин ждут возможности въехать в донскую столицу.Аналогичная ситуация на подъезде к Ростову со стороны Таганрога в районе поста ДПС.Напомним, проверочные мероприятия введены на две недели, однако по их прошествии могут быть продлены.