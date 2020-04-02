Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На въездах в Ростов-на-Дону из-за проверок образовались пробки

На въездах в Ростов-на-Дону из-за проверок образовались пробки
На подъездах к Ростову-на-Дону образовались пробки из введённых 4 апреля проверочных мероприятий.

Как сообщалось ранее, на въезде в донскую столицу с трасс сократили количество полос для движения до одной. Сотрудники ГИБДД проверяют весь транспорт, въезжающий в город.
- Сотрудники полиции проверяют цель поездки водителей и пассажиров, - пояснили в донской Госавтоинспекции.



Уже утром из-за введённых ограничений на въездах в Ростов образовались пробки. Так, движение затруднено на въезде в город со стороны Аксая. Десятки машин ждут возможности въехать в донскую столицу.



Аналогичная ситуация на подъезде к Ростову со стороны Таганрога в районе поста ДПС.



Напомним, проверочные мероприятия введены на две недели, однако по их прошествии могут быть продлены.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.