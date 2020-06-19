На нескольких улицах донской столицы изменится схема движения

В Ростове на нескольких улицах изменится схема движения. Об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города.Так, запрещается остановка транспорта по северной стороне переулка Дополнительного на участке от строения по улице 50-летия Ростсельмаша, 15 до переулка Кристальный.Для грузовиков запрещается въезд на проспект Стачки со стороны улицы Зорге.На улице Батуринской на участке от Тружеников до переулка Краснощёкова вводится ограничение максимальной скорости движения до 40 км/ч.На переулке Семашко запрещается остановка транспорта на участке от улицы Красноармейской до улицы Города Волос поочередно: по западной стороне переулка Семашко, 75 и восточной стороне переулка Семашко, 96.Изменения вступают в силу с 27 июня. Как пояснили в дорожном департаменте, правила меняются в рамках мероприятий по обеспечению дополнительных мер по повышению безопасности дорожного движения, а также для повышения пропускной способности дорог.