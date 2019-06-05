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В Ростове на двух улицах запретят остановку транспорта

В Ростове на двух улицах запретят остановку транспорта
Фото: Balkans.kp.ru
На двух улицах в Ростове запретят стоянку транспорта, ещё на одном участке изменится схема движения.

С 29 июня стоянка запрещается на улице Тибетской на участке от переулка 1-ого Кольского до переулка Бугского. Ограничение также вводится на улице Суворова, рядом с домом № 18.
- Запрет стоянки вводится в рамках мероприятий по увеличению пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения, - пояснили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова.

Кроме того, из-за реконструкции канализационного коллектора по улице Нариманова, на участке от переулка Бориславского до улицы Бодрой, будет ограничено движение транспорта. На данном отрезке вводится одностороннее движение в восточном направлении.

Такая схема движения будет действовать с 25 июня по 31 августа.

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