В Ростове на двух улицах запретят остановку транспорта



Фото: Balkans.kp.ru

На двух улицах в Ростове запретят стоянку транспорта, ещё на одном участке изменится схема движения.



С 29 июня стоянка запрещается на улице Тибетской на участке от переулка 1-ого Кольского до переулка Бугского. Ограничение также вводится на улице Суворова, рядом с домом № 18.

- Запрет стоянки вводится в рамках мероприятий по увеличению пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения, - пояснили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова.



Кроме того, из-за реконструкции канализационного коллектора по улице Нариманова, на участке от переулка Бориславского до улицы Бодрой, будет ограничено движение транспорта. На данном отрезке вводится одностороннее движение в восточном направлении.



Такая схема движения будет действовать с 25 июня по 31 августа.