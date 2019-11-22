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На нескольких улицах Ростова изменится схема движения

На нескольких улицах Ростова изменится схема движения
В Ростове на нескольких улицах в начале декабря изменится схема движения.

В Советском районе города на улице Стабильной на участке от переулка Достойного до переулка Зрелого введут одностороннее движение.

В центре Ростова на улице Лермонтовской на отрезке от проспекта Соколова до Чехова запретят стоянку транспорта. Ограничение будет действовать в рабочие дни с 8 до 20 часов. Также на Лермонтовской, на участке от проспекта Чехова до переулка Университетского закроют сквозной проезд. В этом районе организована жилая зона.

Перечисленные изменения начинают действовать с 7 декабря.

Кроме того, в переулке Сальском на участке от дома № 119 до дома № 93 и по переулку Братскому от улицы Черепахина до улицы Народного Ополчения устанавливается ограничение максимальной скорости движения - 40 км/ч. Изменение вступает в силу с 30 ноября.

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