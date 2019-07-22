Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове из-за празднования Дня города ограничат движение транспорта

В Ростове из-за празднования Дня города ограничат движение транспорта
Центр Ростова перекроют в Дни празднования 270-й годовщины города. Ограничения будут вводиться 13 и 14 сентября. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог Ростова.

Так, с 19 часов 13 сентября до 23 часов 14 сентября для движения будет закрыт участок от проспекта Будённовского до Богатяновского спуска по улице Береговой.
14 сентября с 5 утра до 23 часов закроют проезд на следующих участках:
- площадь Театральная;
- улица Большая Садовая от проспекта Ворошиловского до Театрального;
- проспект Театральный от улицы Социалистической до Максима Горького;
- улица Максима Горького от переулка Крепостного до улицы Каяни;
- улица Левобережная от съезда с Ворошиловского моста до восточного пешеходно-транспортного проезда стадиона «Ростов-Арена».

Кроме того, 14 сентября с 10 утра до 13 часов нельзя будет проехать по Большой Садовой на участке от проспекта Буденновского до проспекта Ворошиловского.

В этот же день с 22 часов до 22:15 закроют проезд по улице Закруткина от проспекта Театрального до переулка Краснофлотского, а также на улице Верхненольной от улицы 1-й Майской до улицы Советской.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.