В Ростове из-за празднования Дня города ограничат движение транспорта



Центр Ростова перекроют в Дни празднования 270-й годовщины города. Ограничения будут вводиться 13 и 14 сентября. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог Ростова.



Так, с 19 часов 13 сентября до 23 часов 14 сентября для движения будет закрыт участок от проспекта Будённовского до Богатяновского спуска по улице Береговой.

14 сентября с 5 утра до 23 часов закроют проезд на следующих участках:

- площадь Театральная;

- улица Большая Садовая от проспекта Ворошиловского до Театрального;

- проспект Театральный от улицы Социалистической до Максима Горького;

- улица Максима Горького от переулка Крепостного до улицы Каяни;

- улица Левобережная от съезда с Ворошиловского моста до восточного пешеходно-транспортного проезда стадиона «Ростов-Арена».



Кроме того, 14 сентября с 10 утра до 13 часов нельзя будет проехать по Большой Садовой на участке от проспекта Буденновского до проспекта Ворошиловского.



В этот же день с 22 часов до 22:15 закроют проезд по улице Закруткина от проспекта Театрального до переулка Краснофлотского, а также на улице Верхненольной от улицы 1-й Майской до улицы Советской.