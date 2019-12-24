Из-за новогодних мероприятий 31 декабря в Ростове ограничат движение транспорта



Из-за новогодних мероприятий в Ростове ограничат движение транспорта. Проезд на нескольких участках города перекроют 31 декабря в 18 часов.



Водителям запретят ездить по Большой Садовой от проспекта Ворошиловского до проспекта Буденновского. Дорогу перекроют на улице Шаумяна от переулка Семашко до проспекта Буденновского. Движение ограничат на улице Социалистической от переулка Семашко до Буденновского, а также на улице Серафимовича от переулка Семашко до проспекта Буденновского.



Запрет продлится до шести часов утра 1 января.