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На месте гибели советских бойцов на Дону нашли оружие, снаряды и коктейли Молотова

На месте гибели советских бойцов на Дону нашли оружие, снаряды и коктейли Молотова
В Ростовской области на месте гибели отряда Красной армии поисковики нашли целый военный арсенал. Как сообщили в объединении «Миус-фронт», в окопе лежали гранаты, винтовки, сапёрные лопаты и бутылки с коктейлем Молотова.

Здесь в 1941 году трагически погибли бойцы целого отряда Красной армии. Найденные предметы были свидетелями кровопролитного боя. Арсенал пролежал в земле более 70 лет, и металл уже полностью проела ржавчина. Такие вещи нужно доставать с особой осторожностью — их местонахождение в окопе специалисты определяли с помощью металлоискателя.

Опасные находки будут переданы сапёрам и обезврежены. Найденных бойцов перезахоронят и предадут земле со всеми воинскими почестями накануне Дня Победы.
На месте гибели советских бойцов на Дону нашли оружие, снаряды и коктейли Молотова

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