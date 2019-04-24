На месте гибели советских бойцов на Дону нашли оружие, снаряды и коктейли Молотова



В Ростовской области на месте гибели отряда Красной армии поисковики нашли целый военный арсенал. Как сообщили в объединении «Миус-фронт», в окопе лежали гранаты, винтовки, сапёрные лопаты и бутылки с коктейлем Молотова.



Здесь в 1941 году трагически погибли бойцы целого отряда Красной армии. Найденные предметы были свидетелями кровопролитного боя. Арсенал пролежал в земле более 70 лет, и металл уже полностью проела ржавчина. Такие вещи нужно доставать с особой осторожностью — их местонахождение в окопе специалисты определяли с помощью металлоискателя.



Опасные находки будут переданы сапёрам и обезврежены. Найденных бойцов перезахоронят и предадут земле со всеми воинскими почестями накануне Дня Победы.

