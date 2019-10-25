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Останки двух солдат и их награды нашли в Ростовской области

Останки двух солдат и их награды нашли в Ростовской области
Поисковики обнаружили останки двух солдат в Ростовской области. Об этом стало известно 27 октября.

Члены объединения «Миус-фронт» провели последние выходные октября в полях. Они исследовали места страшных боёв, которые велись в августе 1943 года. Тогда бойцы Красной армии прорывали линию немецкой обороны.

Здесь в течение 70 лет на поверхности земли лежали осколки бомб, гильзы и хвосты мин. В траншеях, в которых солдаты прятались от вражеского огня, поисковики отряда «Миус-фронт» нашли останки двух бойцов. На скелетах видны следы травм, полученных павшими в ходе боя, – кости оказались повреждены осколками снарядов.

Рядом с останками лежали личные вещи красноармейцев. Среди них поисковики обнаружили награды, пуговицы и элементы одежды. С помощью них эксперты надеются узнать имена погибших. Вскоре их предадут земле на аллее Славы.

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