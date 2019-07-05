Останки советских бойцов и их личные вещи нашли в Ростовской области



При раскопках в Ростовской области поисковики обнаружили останки советских бойцов и их личные вещи. Находки сделали в ходе работ на полосе прорыва Миус-фронта. Здесь 18 августа 1943 года солдаты СССР пробили линию обороны немцев. Они выгнали фашистов из окопов и погнали за Днепр, затем дальше — в Крым. Там остатки немецкой армии были окончательно разбиты.



На месте страшного рукопашного боя огромное количество советских бойцов пали смертью храбрых. Члены поискового объединения «Миус-фронт» нашли останки порядка десяти бойцов.



- Мы предполагаем, что они принадлежали к 5-й ударной армии, - рассказал руководитель объединения Андрей Кудряков. - Наши бойцы находились в окопах, ведя огонь из пулемётов. Немцы накрыли их артиллерийским огнём.



В земле рядом со скелетами лежали осколки пулемёта, а также личные вещи погибших: каски, котелки, кружки, ложки. Благодаря им специалисты надеются установить личность солдат — так как все предметы были одинаковые, фронтовики подписывали их, чтобы не спутать. На многих находках, пробитых пулями, нацарапаны инициалы, которые могут помочь установить личности погибших.



Их останки торжественно перезахоронят на Самбекских высотах 30 августа. Самые интересные находки отправят в музей. Сейчас работы на линии «Миус-фронта» продолжаются и продлятся до конца лета.



Напомним, недавно в Куйбышевском районе обнаружили обломки танков. Рядом лежали кости членов экипажа. Предположительно, машины подорвались на мине, а затем попали под обстрел.

