На границе Украины с Ростовской областью засекли «скорые» и спецтехнику

Машины скорой помощи и спецтехнику засекли специалисты ОБСЕ на границе Украины с Ростовской областью. Соответствующие записи представители миссии сделали в отчете за 25 мая.В течение дня 19 мая сотрудники миссии видели несколько машин скорых в районе пункта пропуска в Донецке. Две из них были новенькие и поставлялись из Россию в Украину, а одна из них приезжала для оказания помощи.- В 20.21 два фельдшера вошли в главное здание БКП и через некоторое время вернулись, сопровождая женщину к машине скорой помощи, - сказано в отчете ОБСЕ. - Спустя 20 минут женщина вернулась в главное здание БКП, и машина скорой помощи поехала обратно в РФ.Помимо этого, 19 мая специалисты зафиксировали перемещение двух дорожно-фрезерных станка типа “XCMG XM200KII-2”. Они часто используются для ремонта дорог и других дорожных работ.Спецтехника прибыла ночью. Они прибыли поздней ночью со стороны РФ, а после прохождения контроля отправились в сторону Украины. Вероятно, тяжелые машины поставляют для ремонта дороги на приграничной территории.