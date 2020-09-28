На границе Украины с Ростовской областью засекли машину детской реанимации

Наблюдатели миссии ОБСЕ продолжают мониторинг обстановки в приграничных районах России и Украины. Очередные наблюдения представлены в отчете за 29 сентября.В течение отчетной недели специалисты засекли на Донецком пункте пропуска несколько машин скорой помощи. Вечером 26 сентября была зафиксирована неотложка, которая въезжала на территорию пункта пропуска с российской стороны. Ровно через 10 минут машина вернулась в РФ с одним пациентом на борту.Кроме того, ранним утром 29 сентября наблюдатели миссии видели машину скорой медицинской помощи с надписью «Детская реанимация - неотложная медицинская помощь 148», которая въезжала в пункт пропуска со стороны Украины. В салоне находились два человека без формы. После прохождения процедур пограничного контроля машина скорой помощи направилась в сторону Ростовской области. Были ли в салоне дети или другие пациенты, неизвестно.Кроме того, недалеко от пропускного пункта Гуково были замечены поезда. По данным наблюдателей ОБСЕ, 19 поездов направлялись в Российскую Федерацию, а остальные 21 – в сторону Украины. Дальнейшее передвижение, а также состав вагонов специалисты не могли видеть из-за линии деревьев, расположенных между железнодорожными путями и пограничным пунктом.