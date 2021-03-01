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Колонну новых машин «скорой» засекли на границе Украины с Ростовской областью

Колонну новых машин «скорой» засекли на границе Украины с Ростовской областью
На границе Ростовской области и Украины засекли колонну из новых машин скорой помощи. Информацию об этом специалисты миссии ОБСЕ представили в очередном отчете с пунктов пропуска на территории донского региона 2 марта.

По наблюдению специалистов, 25 февраля в пункте пропуска в Донецке было зафиксировано движение шести машин марки «Газель Next». Автомобили заехали на пограничный контроль со стороны РФ. В первой машине были два человека, а в остальных находились только водители.

- На машинах впереди и сзади был нарисован знак красного креста, а по бокам – надпись «Срочная медицинская помощь», - значится в отчете ОБСЕ. - Авто выехали в сторону Украины после прохождения контроля.

Помимо этого, на границе Донбасса с Ростовской областью зафиксировали движение поездов. В течение недели наблюдений в районе пункта пропуска в Гуково шум поездов был слышен 26 раз. Половина из них направлялась в сторону ЛНР, вторая половина - в Россию. Из-за плохой видимости наблюдатели не могли видеть, куда отправляются подвижные составы, и что они везут.

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