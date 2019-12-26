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На границе с Украиной в Ростовской области столкнулись две иномарки

На границе с Украиной в Ростовской области столкнулись две иномарки
В Ростовской области на границе с Украиной столкнулись две иномарки. Авария случилась в Неклиновском районе 27 декабря около шести часов вечера.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Вортэкс Эстина» поворачивал на перекрестке и не уступил дорогу «Хендай». Иномарки столкнулись на выезде из хутора Дарагановка Неклиновского района.

– Погибших и пострадавших в ДТП нет, – прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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