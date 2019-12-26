На границе с Украиной в Ростовской области столкнулись две иномарки



В Ростовской области на границе с Украиной столкнулись две иномарки. Авария случилась в Неклиновском районе 27 декабря около шести часов вечера.



По предварительным данным, водитель автомобиля «Вортэкс Эстина» поворачивал на перекрестке и не уступил дорогу «Хендай». Иномарки столкнулись на выезде из хутора Дарагановка Неклиновского района.



– Погибших и пострадавших в ДТП нет, – прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.