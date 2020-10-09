На границе Ростовской области и Украины засекли колонну автоцистерн с горючим

Специалисты миссии ОБСЕ продолжают свои наблюдения за обстановкой на границе Украины с Россией. Очередной отчет на приграничной территории представлен на сайте 13 октября.За неделю специалисты зафиксировали увеличение общего числа автоцистерн, пересекающих границу в пунктах пропуска в Гуково и Донецке. В частности, за последний отчетный период наблюдатели миссии зафиксировали 60 автоцистерн с горючим. На них были написаны слова «пропан» и «горючий» на русском или украинском языках. Большинство автоцистерн имели знаки, обозначающие опасность.Предположительно, на границе все грузовики прошли рентгенологическую проверку. Однако в пункте пропуска в Гуково наблюдатели не смогли видеть какие-либо проверки авто из-за неблагоприятной наблюдательной позиции. Кроме того, рентгеновский аппарат в Донецком пункте не работал из-за продолжающихся строительных работ.Еще одну колонну из грузовых машин заметили на границе в Донецке 8 октября. Так, семь новеньких коммунальных автомобилей без номерных знаков въезжали на пограничный пункт со стороны Ростовской области. Колонна грузовиков состояла из четырех машин типа «Газон Next», двух среднетоннажных грузовиков типа «ГАЗ Садко Next» и одного асфальтоукладчика типа МАЗ. Все транспортные средства прошли таможенный контроль и пересекли границу Украины.Стоит отметить, что колонны автоцистерн с горючим и новых автомобилей нередко встречаются на границе Украины с Ростовской областью. Однако наблюдатели миссии не всегда могут отследить, куда после пересечения границы они направляются.